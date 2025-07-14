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Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus

Власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева, заявил в интервью газете Financial Times министр обороны Германии Борис Писториус.

Источник: Reuters

«Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на … новый запрос Киева», — говорится в публикации.

Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг ранее заявил, что ВСУ получат дальнобойные системы от Германии к концу июля.

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, в свою очередь, выразила мнение, что финансирование ФРГ дальнобойных ракет Киева приближает войну в ЕС.