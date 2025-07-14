«Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на … новый запрос Киева», — говорится в публикации.
Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг ранее заявил, что ВСУ получат дальнобойные системы от Германии к концу июля.
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, в свою очередь, выразила мнение, что финансирование ФРГ дальнобойных ракет Киева приближает войну в ЕС.