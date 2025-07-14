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Макрон назвал число стран-участниц «коалиции желающих»

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о расширении международной коалиции по поддержке Украины до 30 стран-участниц.

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о расширении международной коалиции по поддержке Украины до 30 стран-участниц. В ежегодном обращении к вооруженным силам Франции глава государства сообщил, что координационный центр альянса уже функционирует в Париже.

Инициатива, запущенная в феврале текущего года, направлена на поддержку киевского режима. Центр в столице Франции осуществляет координацию совместных действий стран-участниц «коалиции желающих».

«Эта “коалиция желающих”, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран», — сказал Макрон.

Заявление прозвучало накануне национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Трансляция обращения велась через официальные правительственные каналы.

Ранее сообщалось, что Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине.