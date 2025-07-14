Французский президент Эммануэль Макрон объявил о расширении международной коалиции по поддержке Украины до 30 стран-участниц. В ежегодном обращении к вооруженным силам Франции глава государства сообщил, что координационный центр альянса уже функционирует в Париже.
Инициатива, запущенная в феврале текущего года, направлена на поддержку киевского режима. Центр в столице Франции осуществляет координацию совместных действий стран-участниц «коалиции желающих».
«Эта “коалиция желающих”, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран», — сказал Макрон.
Заявление прозвучало накануне национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Трансляция обращения велась через официальные правительственные каналы.
Ранее сообщалось, что Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине.