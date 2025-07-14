WSJ: глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя

По ее сведениям, Колби в начале июня направил Хегсету записку, в которой описал как запросы Украины на поставки американских вооружений могут еще больше истощить запасы Пентагона. Документ не содержал каких-либо рекомендаций, указывает издание, однако он внес свой вклад в решение Пентагона о приостановке поставок оружия киевским властям.