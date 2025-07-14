Жертвами продолжительных муссонных дождей и паводков в Пакистане стали 104 человека, 200 пострадали

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пакистане в результате несчастных случаев, причиной которых стали длительные муссонные дожди и паводки, погибли 104 человека, еще 200 получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа.
Национальное управление по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDMA) сообщило, что с 26 июня по 12 июля проливные дожди и внезапные паводки унесли жизни по меньшей мере 104 человек и оставили более 200 раненых в различных регионах Пакистана.
Только за последние 24 часа, по данным NDMA, в результате несчастных случаев погибли 6 человек и 15 получили ранения.
Наибольшее число жертв зарегистрировано в восточной провинции Пенджаб — 39, за ней следуют северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва — 31, южная провинция Синд — 17 и юго-западная провинция Белуджистан — 16.
Власти объявили предупреждение о новых дождях в ближайшие дни и призвали жителей, особенно низинных и уязвимых районов, принять меры предосторожности. Спасательные работы и ликвидация последствий стихийных бедствий продолжаются в наиболее пострадавших регионах. -0-