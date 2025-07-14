Жертвами продолжительных муссонных дождей и паводков в Пакистане стали 104 человека, 200 пострадали

Национальное управление по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDMA) сообщило, что с 26 июня по 12 июля проливные дожди и внезапные паводки унесли жизни по меньшей мере 104 человек и оставили более 200 раненых в различных регионах Пакистана.