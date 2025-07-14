Путин сообщил, что Россия будет суверенной или её не будет вообще

«Россия будет либо независимой и суверенной, либо её не будет вообще», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин рассказал, почему изначально не хотел становиться главой государства, когда Борис Ельцин предложил ему этот пост 25 лет назад. Президент признался, что это предложение стало для него неожиданным, и он не чувствовал себя готовым к такой ответственности. По словам Путина, в тот момент он переживал о том, сможет ли справиться с решением важных задач, стоявших перед страной.
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Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.Читать дальше