В Германии рассказали о судьбе дальнобойных ракет Taurus для Украины

Германия не будет отправлять на Украину дальнобойные немецко-шведские ракеты Taurus, несмотря на просьбы Киева. Такое заявление в интервью газете Financial Times сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Писториус заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на новый запрос Киева», — говорится в публикации издания.
Писториус в интервью также заявил о сложной ситуации с вооружением самой Германии. Он отметил, что у Берлина осталось всего шесть систем ПВО Patriot.
Также министр добавил, что в понедельник, 14 июля, он проведет встречу в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе разговора министры намерены обсудить вопрос по обеспечению безопасности Европы. Писториус заявил, что стороны обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, которые ранее предлагалось передать Украине.
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