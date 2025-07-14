В Германии рассказали о судьбе дальнобойных ракет Taurus для Украины

Также министр добавил, что в понедельник, 14 июля, он проведет встречу в Вашингтоне с главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе разговора министры намерены обсудить вопрос по обеспечению безопасности Европы. Писториус заявил, что стороны обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, которые ранее предлагалось передать Украине.