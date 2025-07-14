Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Николаеве прогремела серия взрывов на территории авиаремонтного завода

Очевидцы сообщают о мощной детонации на месте.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 13 июля в Николаеве зафиксированы взрывы на территории Николаевского авиаремонтного предприятия (НАРП).

По сообщениям местных источников, около 20:13 по городу прозвучала серия хлопков, предварительно — один удар пришёлся от беспилотника- «герани», за которым последовало не менее семи взрывов. Очевидцы сообщают о мощной детонации на месте.

Накануне в районе Кульбакино местные жители уже замечали активность беспилотных летательных аппаратов, внешне схожих с самолётными. В результате нынешнего инцидента могли быть поражены объекты, связанные с военной или технической инфраструктурой. Официальные сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.

Напомним, взрывы раздались 13 июля вечером в Николаеве на юге Украины. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Чернигове.