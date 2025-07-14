В Николаеве прогремела серия взрывов на территории авиаремонтного завода

Вечером 13 июля в Николаеве зафиксированы взрывы на территории Николаевского авиаремонтного предприятия (НАРП).
По сообщениям местных источников, около 20:13 по городу прозвучала серия хлопков, предварительно — один удар пришёлся от беспилотника- «герани», за которым последовало не менее семи взрывов. Очевидцы сообщают о мощной детонации на месте.
Накануне в районе Кульбакино местные жители уже замечали активность беспилотных летательных аппаратов, внешне схожих с самолётными. В результате нынешнего инцидента могли быть поражены объекты, связанные с военной или технической инфраструктурой. Официальные сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.
Напомним, взрывы раздались 13 июля вечером в Николаеве на юге Украины. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Чернигове.