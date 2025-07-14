Макрон назвал число стран в «коалиции желающих»

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о значительном прогрессе в формировании «коалиции желающих». По его словам, штаб-квартира коалиции уже функционирует в Париже под совместным франко-британским руководством. А Макрон недавно отметил, что страны-партнёры коалиции продолжат патрулировать воздушное и морское пространство Украины даже после перемирия с РФ.