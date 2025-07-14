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Макрон назвал число стран в «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что число стран, вошедших в «коалицию желающих» по поддержке Украины, достигло тридцати. Об этом он сообщил во время ежегодного обращения к военным в преддверии национального праздника. Трансляцию вёл Елисейский дворец в соцсети X.

Источник: Life.ru

По словам главы государства, объединение было создано в феврале текущего года в Париже. Там же размещён и его генеральный штаб.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о значительном прогрессе в формировании «коалиции желающих». По его словам, штаб-квартира коалиции уже функционирует в Париже под совместным франко-британским руководством. А Макрон недавно отметил, что страны-партнёры коалиции продолжат патрулировать воздушное и морское пространство Украины даже после перемирия с РФ.

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