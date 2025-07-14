Сенатор Грэм заявил, что поставки Киеву оружия Запада скоро достигнут рекордного уровня

Американский сенатор Линдси Грэм* (республиканец из Южной Каролины, включённый в российский список террористов и экстремистов) заявил, что в ближайшее время темпы и объёмы поставок западного оружия Украине могут достичь рекордных значений. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу CBS.
Грэм* ответил на вопрос о том, сможет ли президент США Дональд Трамп использовать около $3,85 млрд, выделенных предыдущей администрацией Джо Байдена по механизму PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет президенту без согласования с Конгрессом в чрезвычайных ситуациях распоряжаться поставками вооружения иностранным партнёрам. «Я думаю, что он воспользуется правом [передавать оружие через] PDA», — отметил сенатор, добавив, что этих средств будет недостаточно.
«Ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный объём поставок оружия Украине для поддержки их обороны. Также предполагаю, что президент Трамп получит возможность ввести санкции и пошлины, которые ранее были ему недоступны», — продолжил Грэм, охарактеризовав возможные ограничительные меры как «кувалду, которая появится у Трампа». По его словам, санкции могут коснуться прежде всего Китая, Индии и Бразилии. Сенатор является одним из авторов законопроекта о новых санкциях против России.
Ранее CBS со ссылкой на источники сообщила, что Трамп впервые с начала своего срока рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную помощь Украине. Телеканал предполагает, что президент может воспользоваться $3,85 млрд, оставшимися от предыдущей администрации. Газета Politico в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что Трамп рассматривает вариант нового пакета американского оружия и техники для Украины на сотни миллионов долларов. Аналогичные сведения распространило агентство Reuters, указавшее, что объём новых поставок может достигнуть $300 млн.
Ранее заявление Грэма* о Путине вызвало недоумение у журналиста.
*включён в российский список террористов и экстремистов.