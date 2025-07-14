Сенатор Грэм заявил, что поставки Киеву оружия Запада скоро достигнут рекордного уровня

«Ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный объём поставок оружия Украине для поддержки их обороны. Также предполагаю, что президент Трамп получит возможность ввести санкции и пошлины, которые ранее были ему недоступны», — продолжил Грэм, охарактеризовав возможные ограничительные меры как «кувалду, которая появится у Трампа». По его словам, санкции могут коснуться прежде всего Китая, Индии и Бразилии. Сенатор является одним из авторов законопроекта о новых санкциях против России.