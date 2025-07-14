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Хегсет заморозил поставки некоторых видов вооружений Украине после записки своего заместителя

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки некоторых видов вооружений Украине после анализа служебной записки от своего заместителя Элбриджа Колби.

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки некоторых видов вооружений Украине после анализа служебной записки от своего заместителя Элбриджа Колби.

Как сообщает The Wall Street Journal, документ, направленный в начале июня, содержал предупреждения о рисках чрезмерного истощения арсеналов Пентагона из-за запросов Киева.

Хотя записка не включала прямых рекомендаций, она повлияла на решение Вашингтона сократить военную помощь Украине. Издание отмечает, что Колби активно продвигает идею переориентации оборонной стратегии США на Азиатско-Тихоокеанский регион и противодействие Китаю, предлагая минимизировать обязательства в других частях мира.

Замминистра играет ключевую роль в разработке новой оборонной политики США, которая определит распределение бюджетных средств и дислокацию войск на ближайшие годы.

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