Хегсет заморозил поставки некоторых видов вооружений Украине после записки своего заместителя

Хотя записка не включала прямых рекомендаций, она повлияла на решение Вашингтона сократить военную помощь Украине. Издание отмечает, что Колби активно продвигает идею переориентации оборонной стратегии США на Азиатско-Тихоокеанский регион и противодействие Китаю, предлагая минимизировать обязательства в других частях мира.