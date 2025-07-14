Путин проведет совещание с кабмином на тему здравоохранения и демографии

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством, чтобы обсудить вопросы здравоохранения и демографии. Также на встрече рассмотрят другие социальные темы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент планирует обсудить не только здравоохранение, но и образование. На прошлой неделе уже прошло совещание по образовательной тематике.