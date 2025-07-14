Путин проведет совещание с кабмином на тему здравоохранения и демографии

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством, чтобы обсудить вопросы здравоохранения и демографии. Также на встрече рассмотрят другие социальные темы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент планирует обсудить не только здравоохранение, но и образование. На прошлой неделе уже прошло совещание по образовательной тематике.
Вопросы здравоохранения остаются в центре внимания Владимира Путина. В конце мая он обсуждал с Советом безопасности РФ обеспечение граждан лекарствами. В феврале состоялась крупная встреча с членами правительства, где вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о результатах диспансеризации населения в 2024 году.
Демографическая ситуация также волнует главу государства. В начале мая он подчеркивал, что рождаемость в России остается низкой для такой большой страны. Для решения этой проблемы власти реализуют программы поддержки будущих матерей и создают условия для семей с детьми. В частности, вводятся новые пособия для беременных и увеличиваются действующие выплаты.
Ранее Владимир Путин провел встречу, посвященную развитию системы образования. Как сообщили в Кремле, президент отметил, что после окончания школьных экзаменов и выпускных начался период поступления в учебные заведения. Он также указал, что, несмотря на отпуска педагогов, подготовка к новому учебному году уже идет, включая обновление материально-технической базы школ.