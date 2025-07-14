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Стало известно, кто может возглавить правительство Украины

На следующей неделе на Украине может быть представлен новый состав кабинета министров. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, правительство может возглавить первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Источник: Life.ru

По информации издания, решение о кадровых изменениях уже принято. Главарь киевского режима Владимир Зеленский утвердил переход к новому формату работы исполнительной власти. Помимо смены руководителя правительства, в списке возможных перестановок — пост министра обороны.

Напомним, ранее нардеп Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что на Украине в период с 15 по 17 июля возможна отставка правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. А Владимир Зеленский заявил, что замена посла в Вашингтоне произойдёт довольно скоро. Им может стать Рустем Умеров, который сейчас занимает пост министра обороны.