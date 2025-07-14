Стало известно, кто может возглавить правительство Украины

Напомним, ранее нардеп Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что на Украине в период с 15 по 17 июля возможна отставка правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. А Владимир Зеленский заявил, что замена посла в Вашингтоне произойдёт довольно скоро. Им может стать Рустем Умеров, который сейчас занимает пост министра обороны.