Стало известно, кто может возглавить правительство Украины

По информации издания, решение о кадровых изменениях уже принято. Главарь киевского режима Владимир Зеленский утвердил переход к новому формату работы исполнительной власти. Помимо смены руководителя правительства, в списке возможных перестановок — пост министра обороны.
Напомним, ранее нардеп Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что на Украине в период с 15 по 17 июля возможна отставка правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. А Владимир Зеленский заявил, что замена посла в Вашингтоне произойдёт довольно скоро. Им может стать Рустем Умеров, который сейчас занимает пост министра обороны.