Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.