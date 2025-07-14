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Глава РФПИ рассказал о пользе диалога между Россией и США

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что диалог между Россией и США принесет больше результатов, чем «деструктивный язык давления».

Источник: © РИА Новости

В своей публикации Дмитриев подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами поможет исправить ошибки политики бывшего президента США Джо Байдена.

«Конструктивный диалог между Россией и США всегда принесет больше пользы, чем надоевший и деструктивный язык давления. Только сотрудничество приносит настоящий мир, стабильность и глобальную безопасность. Ошибки и обман Байдена будут исправлены — мир заслуживает лучшего», — говорится в публикации Дмитриева.

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.

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