Владимир Путин о разговоре с Борисом Ельциным: «не считал, что готов стать президентом РФ»

Президент России Владимир Путин рассказал о своем разговоре с Борисом Ельциным 25 лет назад, объяснив причины первоначального нежелания занять пост главы государства. Об этом российский глава вспомнил в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано», — рассказал российский лидер.
Путин пояснил, что изначально сомневался в своей готовности к президентскому мандату. Однако, приняв решение возглавить государство, сосредоточился на поиске эффективных решений для ключевых вызовов, стоявших перед ним и страной.
Президент также акцентировал, что перед страной стояло множество неотложных и стратегически значимых задач. Они касались как сохранения государственности, так и перспективного развития, что требовало оперативных решений.
При этом Путин признался, что ранее глубоко анализировал для себя смысл и ответственность президентского статуса.
«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — заключил он.
Ранее президент РФ уже рассказывал о беседах с Борисом Ельциным. Тогда президент говорил, как Ельцин вызвал его на встречу в кабинет и предложил возглавить правительство с последующей возможностью выдвижения на высший государственный пост.
На тот момент занимавший пост секретаря Совета безопасности Путин отметил, что предложение подразумевает огромную ответственность, которая способна кардинально изменить его жизнь. Путин выразил сомнения в своей готовности к такому повороту судьбы.
Как отмечал тогда Путин, Ельцин предложил ему взять время на размышления, предупредив о намерении вновь поднять этот вопрос позже. Согласно мемуарам первого российского президента, данная беседа произошла 5 августа 1999 года. Напомним, что в последний день 1999 года, 31 декабря, Ельцин объявил о досрочной отставке с поста президента, после чего Путин принял обязанности главы государства.
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