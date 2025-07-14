Владимир Путин о разговоре с Борисом Ельциным: «не считал, что готов стать президентом РФ»

Как отмечал тогда Путин, Ельцин предложил ему взять время на размышления, предупредив о намерении вновь поднять этот вопрос позже. Согласно мемуарам первого российского президента, данная беседа произошла 5 августа 1999 года. Напомним, что в последний день 1999 года, 31 декабря, Ельцин объявил о досрочной отставке с поста президента, после чего Путин принял обязанности главы государства.