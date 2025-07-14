Чехия призывает Словакию поддержать новые антироссийские санкции ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к главе словацкого правительства Роберту Фицо с призывом не препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. Соответствующее письмо чешский лидер направил своему словацкому коллеге, о чем сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.
В обращении Фиала подчеркнул важность единства европейских стран перед лицом угроз безопасности и выразил надежду, что Словакия как близкий партнер Чехии проявит солидарность с позицией ЕС.
«Я верю, что Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, будет учитывать свою ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности», — написал он.
Ранее сообщалось, что Хегсет заморозил поставки некоторых видов вооружений Украине после записки своего заместителя.