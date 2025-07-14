Глава РФПИ Дмитриев призвал к конструктивному диалогу между Россией и США

Дмитриев отметил, что подлинная глобальная стабильность и безопасность могут быть достигнуты исключительно через партнерство между странами. Он также выразил уверенность, что ошибки предыдущей американской администрации будут исправлены, поскольку, по его словам, мир заслуживает более эффективных решений в международных отношениях.