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Глава РФПИ Дмитриев призвал к конструктивному диалогу между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о необходимости конструктивного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о необходимости конструктивного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. В своем посте в социальной сети X он подчеркнул, что такой подход принесет больше результатов, чем политика давления.

Дмитриев отметил, что подлинная глобальная стабильность и безопасность могут быть достигнуты исключительно через партнерство между странами. Он также выразил уверенность, что ошибки предыдущей американской администрации будут исправлены, поскольку, по его словам, мир заслуживает более эффективных решений в международных отношениях.

«Ошибки и обман Байдена будут исправлены — мир заслуживает лучшего», — написал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Чехия призывает Словакию поддержать новые антироссийские санкции ЕС.

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