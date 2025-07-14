Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказался о необходимости конструктивного взаимодействия между Москвой и Вашингтоном. В своем посте в социальной сети X он подчеркнул, что такой подход принесет больше результатов, чем политика давления.
Дмитриев отметил, что подлинная глобальная стабильность и безопасность могут быть достигнуты исключительно через партнерство между странами. Он также выразил уверенность, что ошибки предыдущей американской администрации будут исправлены, поскольку, по его словам, мир заслуживает более эффективных решений в международных отношениях.
«Ошибки и обман Байдена будут исправлены — мир заслуживает лучшего», — написал Дмитриев.
Ранее сообщалось, что Чехия призывает Словакию поддержать новые антироссийские санкции ЕС.