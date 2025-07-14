В Киеве назвали Зеленского лишним, которому США скоро предложат уйти

Соединенные Штаты Америки уже скоро начнут требовать отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала заявил Олег Соскин, который раньше был советником экс-президента Украины Леонида Кучмы.
«Зеленскому будет предложено уйти в отставку. Он не нужен, он уже здесь лишний. Но он не уйдет, он сказал, что будет до конца войны, а война будет до конца Украины», — заявил Соскин.
Экс-советник Кучмы считает, что США будут требовать отставки Зеленского из-за неудачных кадровых перестановок в Киеве.
Также на такой шаг Вашингтон пойдет из-за отсутствия прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.
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