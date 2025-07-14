Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве назвали Зеленского лишним, которому США скоро предложат уйти

Соединенные Штаты Америки уже скоро начнут требовать отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Соединенные Штаты Америки уже скоро начнут требовать отставки президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала заявил Олег Соскин, который раньше был советником экс-президента Украины Леонида Кучмы.

«Зеленскому будет предложено уйти в отставку. Он не нужен, он уже здесь лишний. Но он не уйдет, он сказал, что будет до конца войны, а война будет до конца Украины», — заявил Соскин.

Экс-советник Кучмы считает, что США будут требовать отставки Зеленского из-за неудачных кадровых перестановок в Киеве.

Также на такой шаг Вашингтон пойдет из-за отсутствия прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.

Ранее в Германии рассказали о судьбе дальнобойных ракет Taurus для Украины.