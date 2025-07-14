ЕС может согласовать новые санкции против России, пишут СМИ

«Первоначальная цена составит 47 долларов за баррель на основании средней цены российской сырой нефти за последние 22 недели с вычетом 15%. Затем цена будет пересматриваться с учетом средней стоимости нефти каждые шесть месяцев», — добавил агентству один из источников. Агентство Блумберг отмечало, что в ЕС рассматривают возможность установления потолка цены на нефть из РФ на 15% ниже рыночных цен на основе средних значений за 10 недель.