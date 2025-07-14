Сенатор Грэм заявил о рекордных поставках вооружения Украине

Кроме того, сенатор предположил, что в скором времени президент США Дональд Трамп получит расширенные полномочия для введения ограничительных мер, которые ранее были недоступны. Ранее глава Белого дома в интервью NBC News анонсировал важное заявление, касающееся России, запланированное на понедельник, не раскрыв при этом подробностей.