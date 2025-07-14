Американская военная поддержка Украины в ближайшее время может достичь рекордного уровня. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм* в беседе с телеканалом CBS.
Он выразил уверенность, что в ближайшие дни объёмы поставок оружия значительно возрастут, что, по его мнению, способно повлиять на ход конфликта.
Кроме того, сенатор предположил, что в скором времени президент США Дональд Трамп получит расширенные полномочия для введения ограничительных мер, которые ранее были недоступны. Ранее глава Белого дома в интервью NBC News анонсировал важное заявление, касающееся России, запланированное на понедельник, не раскрыв при этом подробностей.
Между тем депутат Рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене, сообщил, что Соединенные Штаты предоставили Украине только 300 миллионов долларов из ранее согласованных 3,8 миллиарда, что составляет менее десятой части обещанной суммы.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.