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Зеленский анонсировал новую исполнительную власть на Украине

На Украине на следующей неделе планируется «трансформация исполнительной власти», заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении.

На Украине на следующей неделе планируется «трансформация исполнительной власти», заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Изменения неизбежны. В частности, они коснутся оборонного сектора и всех проектов, направленных на укрепление устойчивости государства и общества», — подчеркнул Зеленский (цитата по украинскому изданию «Страна»).

Президент также отметил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Ранее Зеленский подтвердил, что министр обороны Рустем Умеров рассматривается как один из претендентов на пост посла Украины в США.

7 июля стало известно, что Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу о намерении заменить нынешнего посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову.

Обсуждения возможной отставки Маркаровой проходили на фоне подготовки масштабной кадровой перестановки в украинском правительстве.

Ранее В Киеве назвали Зеленского лишним, которому США скоро предложат уйти.

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