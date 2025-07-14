Зеленский анонсировал новую исполнительную власть на Украине

На Украине на следующей неделе планируется «трансформация исполнительной власти», заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем обращении.
«Изменения неизбежны. В частности, они коснутся оборонного сектора и всех проектов, направленных на укрепление устойчивости государства и общества», — подчеркнул Зеленский (цитата по украинскому изданию «Страна»).
Президент также отметил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Ранее Зеленский подтвердил, что министр обороны Рустем Умеров рассматривается как один из претендентов на пост посла Украины в США.
7 июля стало известно, что Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу о намерении заменить нынешнего посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову.
Обсуждения возможной отставки Маркаровой проходили на фоне подготовки масштабной кадровой перестановки в украинском правительстве.
Ранее В Киеве назвали Зеленского лишним, которому США скоро предложат уйти.