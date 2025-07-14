Министр обороны Писториус: Германия не передаст Украине ракеты Taurus

«Писториус сказал, что обсудит предложение, с которым он обратился к Хегсету в прошлом месяце, о том, чтобы Германия купила у США две системы Patriot для Киева. Но он сказал, что Германия не будет поставлять свои ракеты большой дальности Taurus на Украину, несмотря на волну недавних атак России и повторную просьбу Киева», — говорится в материале.