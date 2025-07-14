Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявлял о возобновлении военной помощи со стороны США, заверяя о получении «многообещающих сигналов» от американского правительства и европейских союзников. Одновременно с этим стало известно о том, что союзники США по блоку НАТО планируют взять на себя финансирование поставок американского оружия на Украину. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе саммита альянса, прошедшего в июне.