По данным издания, Колби в начале июня направил Хегсету документ, в котором выразил опасения, что запросы Украины на поставки американского оружия могут привести к чрезмерному истощению запасов Пентагона. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она, как отмечает газета, внесла свой вклад в решение о приостановке поставок.
The Wall Street Journal указывает, что записка Колби отражает стремление замглавы Пентагона укрепить позиции США в Тихоокеанском регионе. Он выступает за ограничение обязательств Вашингтона за пределами Азии и концентрацию усилий на противодействии Китаю, что может свидетельствовать о пересмотре приоритетов в американской оборонной политике.
Издание подчеркивает, что замглавы Пентагона «играет ключевую роль» в формировании новой оборонной стратегии США, определяющей государственные расходы и развёртывание сил на ближайшие годы.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявлял о возобновлении военной помощи со стороны США, заверяя о получении «многообещающих сигналов» от американского правительства и европейских союзников. Одновременно с этим стало известно о том, что союзники США по блоку НАТО планируют взять на себя финансирование поставок американского оружия на Украину. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе саммита альянса, прошедшего в июне.