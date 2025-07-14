Лидер французской политической партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обвинил президента Эммануэля Макрона в намеренном создании образа России как главной угрозы для страны.
В своем сообщении в социальной сети X политик заявил, что за два дня до официального обращения к вооруженным силам Макрон якобы поручил начальнику генштаба генералу Тьерри Буркхарду публично обозначить Францию как «приоритетную цель России».
Дюпон-Эньян в саркастической форме подверг сомнению достоверность таких заявлений, намекая на их возможный пропагандистский характер. По его словам, подобные утверждения были сделаны по прямому указанию президента в преддверии важного выступления перед военными.
«За 48 часов до своего обращения он потребовал от высокопоставленного офицера сказать, что Франция является приоритетной целью России», — написал он.
Ранее Макрон назвал число стран-участниц «коалиции желающих».