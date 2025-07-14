Страны ЕС в понедельник вновь попробуют утвердить 18-пакет санкций против РФ

Также источники сообщили, что Словакия, которая в июне заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России, «согласилась на новые меры», но все еще ждет гарантий от Еврокомиссии по поводу планов по поэтапному прекращению поставок российского газа в ЕС.