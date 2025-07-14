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Страны ЕС в понедельник вновь попробуют утвердить 18-пакет санкций против РФ

Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе могут согласовать в понедельник, 14 июля, 18-й пакет антироссийских санкций.

Постоянные представители стран ЕС в Брюсселе могут согласовать в понедельник, 14 июля, 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре собственных источника в правительствах стран-членов Евросоюза.

Как уточняется, страны Евросоюза согласовали «большую часть элементов пакета». Однако одна страна все еще выражает сомнения относительно потолка цены на российскую нефть. Какое именно это государство, издание не сообщает.

К слову, первичный потолок цены на российскую нефть в очередном пакете санкций против РФ предложено установить на уровне 47 долларов за баррель. Этот показатель страны ЕС планируют пересматривать раз в полгода.

«Первоначальная цена составит 47 долларов за баррель на основании средней цены российской сырой нефти за последние полгода с вычетом 15%. Цена будет пересматриваться с учетом средней стоимости нефти каждые шесть месяцев», — раскрыл подробности источник агентства.

Также источники сообщили, что Словакия, которая в июне заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России, «согласилась на новые меры», но все еще ждет гарантий от Еврокомиссии по поводу планов по поэтапному прекращению поставок российского газа в ЕС.

Ранее Чехия призвала Словакию поддержать новые антироссийские санкции.

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