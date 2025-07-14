Reuters: ЕС может согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник

Ожидается, что окончательное согласование может состояться перед встречей министров ЕС в Брюсселе. При этом Словакия, как сообщается, выразила обеспокоенность возможными последствиями запрета на поставки российских энергоносителей и запросила от Еврокомиссии дополнительные гарантии по планам поэтапного отказа от российского газа. Несмотря на это, страна уже выразила согласие с рядом новых мер, предусмотренных в пакете.