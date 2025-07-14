Reuters: ЕС может согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник

Евросоюз может уже в понедельник согласовать 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.
По данным источников, большинство положений пакета уже согласованы, однако остаются разногласия по поводу предельной цены на российскую нефть.
Предполагается, что новый пакет будет включать механизм динамического регулирования стоимости: начальный потолок установлен на уровне 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней цены на российскую нефть за последние 22 недели. Этот показатель планируют пересматривать каждые полгода.
Ранее Bloomberg сообщал, что обсуждаются варианты расчёта на основе 10-недельной средней с аналогичным процентным снижением.
Ожидается, что окончательное согласование может состояться перед встречей министров ЕС в Брюсселе. При этом Словакия, как сообщается, выразила обеспокоенность возможными последствиями запрета на поставки российских энергоносителей и запросила от Еврокомиссии дополнительные гарантии по планам поэтапного отказа от российского газа. Несмотря на это, страна уже выразила согласие с рядом новых мер, предусмотренных в пакете.
Между тем стало известно, что Эстония может заблокировать новый, 18-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза, если из него уберут пункт о снижении потолка цен на нефть из РФ.