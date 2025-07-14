Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ: диалог между РФ и США принесет больше пользы, чем язык давления

Он также отметил, что восстановление партнёрских отношений может способствовать укреплению международной стабильности и безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного сотрудничества Кирилл Дмитриев высказался в соцсети X* в поддержку налаживания конструктивного диалога между Россией и США.

По его мнению, такой формат взаимодействия способен принести больше пользы, чем политика давления.

Он также отметил, что восстановление партнёрских отношений может способствовать укреплению международной стабильности и безопасности, а также позволит скорректировать просчёты предыдущей администрации Соединённых Штатов. Дмитриев выразил уверенность, что сотрудничество между странами — единственный путь к устойчивому миру.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может использовать замороженные в США российские активы для помощи Украине.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше