Глава РФПИ: диалог между РФ и США принесет больше пользы, чем язык давления

Он также отметил, что восстановление партнёрских отношений может способствовать укреплению международной стабильности и безопасности, а также позволит скорректировать просчёты предыдущей администрации Соединённых Штатов. Дмитриев выразил уверенность, что сотрудничество между странами — единственный путь к устойчивому миру.