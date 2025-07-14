Глава РФПИ: диалог между РФ и США принесет больше пользы, чем язык давления

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного сотрудничества Кирилл Дмитриев высказался в соцсети X* в поддержку налаживания конструктивного диалога между Россией и США.
По его мнению, такой формат взаимодействия способен принести больше пользы, чем политика давления.
Он также отметил, что восстановление партнёрских отношений может способствовать укреплению международной стабильности и безопасности, а также позволит скорректировать просчёты предыдущей администрации Соединённых Штатов. Дмитриев выразил уверенность, что сотрудничество между странами — единственный путь к устойчивому миру.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может использовать замороженные в США российские активы для помощи Украине.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.