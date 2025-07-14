В МИД рассказали о перспективах прямых переговоров между Россией и Украиной

Напомним, Россия и Украина в мае и июне провели два раунда прямых переговоров — оба прошли в Стамбуле и стали первыми очными встречами почти за три с половиной года. В ходе переговоров стороны договорились о самых масштабных обменах пленными, а российская сторона также передала Украине несколько тысяч тел украинских военнослужащих.