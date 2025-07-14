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В МИД рассказали о перспективах прямых переговоров между Россией и Украиной

Прямые российско-украинские переговоры будут продолжены.

Прямые российско-украинские переговоры будут продолжены. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены», — сообщил замглавы МИД.

При этом замминистра не уточнил, когда планируется новый раунд очных переговоров между российской и украинской делегациями.

Напомним, Россия и Украина в мае и июне провели два раунда прямых переговоров — оба прошли в Стамбуле и стали первыми очными встречами почти за три с половиной года. В ходе переговоров стороны договорились о самых масштабных обменах пленными, а российская сторона также передала Украине несколько тысяч тел украинских военнослужащих.

Ранее на самой Украине заявили, что формат стамбульских переговоров исчерпал себя.