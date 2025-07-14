«Речь Макрона перед вооружёнными силами: кто ещё может верить в этот грандиозный театр? Чистый цинизм Макрона: попросить высокопоставленного офицера за 48 часов до выступления сказать, что Франция — приоритетная цель России», — написал Дюпон в соцсети X.
Он добавил, что президент предупредил депутатов о возможной ответственности за сокращение бюджета армии при голосовании за цензуру и призвал граждан внести личный вклад в военные действия.
Ранее Макрон заявил, что Франция начнёт диалог с Европейским союзом по возможному использованию её ядерного оружия в рамках коллективной европейской безопасности. Недавно между Парижем и Лондоном было заключено соглашение по координации действий.