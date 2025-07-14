«Чистый цинизм»: Во Франции раскрыли приказ Макрона главе Генштаба перед обращением к армии

«Речь Макрона перед вооружёнными силами: кто ещё может верить в этот грандиозный театр? Чистый цинизм Макрона: попросить высокопоставленного офицера за 48 часов до выступления сказать, что Франция — приоритетная цель России», — написал Дюпон в соцсети X.