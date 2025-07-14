В апреле российское посольство в Великобритании отреагировало на публикации в местных СМИ о якобы существующей угрозе подводным коммуникациям королевства со стороны РФ, заявив, что эти обвинения не соответствуют действительности и направлены на подрыв процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. В дипмиссии назвали рассказы о «российской угрозе» «бездоказательными наветами» на фоне признаков улучшения российско-американских отношений и подчеркнули, что «Россия никогда не угрожала безопасности Соединённого Королевства и его граждан».