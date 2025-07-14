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В Британии якобы фиксируют рост кибератак со стороны РФ при Трампе

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США Соединённое Королевство якобы стало главной мишенью для российских кибератак и разведывательной деятельности.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США Соединённое Королевство якобы стало главной мишенью для российских кибератак и разведывательной деятельности. Об этом заявил неназванный высокопоставленный британский чиновник, слова которого приводит газета The Times.

«Мы — цель номер один», — отметил собеседник издания. По его словам, с начала года спецслужбы Великобритании фиксируют рост гибридных атак со стороны Москвы, включающих кибератаки и попытки диверсий на объектах критической инфраструктуры.

Интерес России к Великобритании, по мнению чиновника, связан с улучшением отношений между РФ и США при Трампе, что делает проведение операций на территории Соединённых Штатов менее актуальным.

В апреле российское посольство в Великобритании отреагировало на публикации в местных СМИ о якобы существующей угрозе подводным коммуникациям королевства со стороны РФ, заявив, что эти обвинения не соответствуют действительности и направлены на подрыв процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. В дипмиссии назвали рассказы о «российской угрозе» «бездоказательными наветами» на фоне признаков улучшения российско-американских отношений и подчеркнули, что «Россия никогда не угрожала безопасности Соединённого Королевства и его граждан».

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