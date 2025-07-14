Макрон назвал Россию «постоянной угрозой» для Европы

«На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять. Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира», — заявил он.