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Макрон назвал Россию «постоянной угрозой» для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодной речи перед военными, приуроченной ко Дню взятия Бастилии, заявил о необходимости противодействия «организованной и постоянной угрозе» со стороны России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ежегодной речи перед военными, приуроченной ко Дню взятия Бастилии, заявил о необходимости противодействия «организованной и постоянной угрозе» со стороны России. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в X (бывший Twitter).

Макрон подчеркнул, что российское влияние распространяется от Кавказа до Арктики, создавая вызов безопасности Европы. По его словам, будущее континента зависит от способности «самоорганизоваться», чтобы сдержать эту угрозу и сохранить мир.

«На границах Европы продолжает существовать российская угроза, от Кавказа до Арктики. Подготовленная, организованная и постоянная угроза, которой мы должны быть способны противостоять. Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Макрон приказал военным публично обозначить Францию как «приоритетную цель России».