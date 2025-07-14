«Россияне осознают угрозу»: в США резко высказались о новом шаге Запада

«Если это эскалация, которую они хотят, пусть так и будет. Россия ни капли не переживает. Россияне поддерживают свое государство, они осознают угрозу, которую представляет коллективный Запад. И если этот самый Запад хочет направить технику еще на несколько миллиардов долларов, так тому и быть. Это означает, что российская армия уничтожит технику еще на несколько миллиардов долларов», — сказал он.