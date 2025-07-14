«Если это эскалация, которую они хотят, пусть так и будет. Россия ни капли не переживает. Россияне поддерживают свое государство, они осознают угрозу, которую представляет коллективный Запад. И если этот самый Запад хочет направить технику еще на несколько миллиардов долларов, так тому и быть. Это означает, что российская армия уничтожит технику еще на несколько миллиардов долларов», — сказал он.
Аналитик также отметил, что Москва решила все основные проблемы на фронте, поэтому уверенно держит инициативу. По его словам, ни одна армия мира не может сравниться в боевой эффективности с российской.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.
В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.