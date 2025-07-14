На Украине Зеленского назвали беспредельщиком, который не держит слово

Президент Украины Владимир Зеленский не держит свое слово и не может дать ничего взамен. Именно поэтому президенту США Дональду Трампу очень сложно строить с ним доверительные отношений. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил ранее занимавший пост советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский — беспредельщик, я вам это объяснял. Он не признает эти все договоренности, он считает, что это просто какие-то текущие игры, раунды, серии, но не более того», — пояснил Соскин.
Политик отметил, что в отношениях с лидерами стран Запада Зеленский преследует лишь одну цель — получить выгоду. Вместе с тем украинский президент стремится избежать выполнения согласованных договоренностей.
Ранее Соскин заявил, что США считают Зеленского лишним, поэтому ему скоро предложат уйти в отставку.