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ТЦК в Херсонской и Запорожской областях сократили активность и перешли на удаленку

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Херсонской и Запорожской областях сократили активность и перешли на удалённый формат работы.

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Херсонской и Запорожской областях сократили активность и перешли на удалённый формат работы. Об этом сообщили ТАСС активисты, ссылаясь на собственные данные.

По их информации, в последнюю неделю практически не фиксировалось громких инцидентов с задержаниями гражданских.

«Можно сказать, что действия российских ВКС их слегка успокоили», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что работники ТЦК избегают офисных совещаний и публичных мероприятий.

Ранее Макрон назвал Россию «постоянной угрозой» для Европы.