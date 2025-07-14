ТЦК в Херсонской и Запорожской областях сократили активность и перешли на удаленку

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Херсонской и Запорожской областях сократили активность и перешли на удалённый формат работы. Об этом сообщили ТАСС активисты, ссылаясь на собственные данные.
По их информации, в последнюю неделю практически не фиксировалось громких инцидентов с задержаниями гражданских.
«Можно сказать, что действия российских ВКС их слегка успокоили», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что работники ТЦК избегают офисных совещаний и публичных мероприятий.
Ранее Макрон назвал Россию «постоянной угрозой» для Европы.