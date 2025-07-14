Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot

«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал он.
По словам хозяина Белого дома, Вашингтон отправит Киеву различные виды военного оборудования, но Украина за них заплатит.
При этом Трамп заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта. Он добавил, что только слышит «красивые слова» от российского руководства.
В пятницу президент США сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
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