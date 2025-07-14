Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США направят Украине комплексы Patriot, сообщил президент Дональд Трамп журналистам, возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси.

Источник: Reuters

«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал он.

По словам хозяина Белого дома, Вашингтон отправит Киеву различные виды военного оборудования, но Украина за них заплатит.

При этом Трамп заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта. Он добавил, что только слышит «красивые слова» от российского руководства.

В пятницу президент США сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше