Замглавы МИД Галузин: прямые переговоры России и Украины будут продолжены

Ранее стороны уже провели два раунда переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих украинской стороне. В рамках этих контактов обсуждались также проекты меморандумов, направленных на возможное урегулирование конфликта. Источники в турецком дипломатическом ведомстве заявляли, что Анкара ожидает определения даты следующей встречи. Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к проведению третьего раунда.