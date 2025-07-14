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Замглавы МИД Галузин: прямые переговоры России и Украины будут продолжены

По его словам, существует взаимопонимание относительно необходимости продолжения диалога.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с «Известиями» сообщил, что курс на продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом сохраняется.

По его словам, существует взаимопонимание относительно необходимости продолжения диалога.

Ранее стороны уже провели два раунда переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих украинской стороне. В рамках этих контактов обсуждались также проекты меморандумов, направленных на возможное урегулирование конфликта. Источники в турецком дипломатическом ведомстве заявляли, что Анкара ожидает определения даты следующей встречи. Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к проведению третьего раунда.

Между тем в Кремле сообщили, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной пока не завершен.