Замглавы МИД Галузин: прямые переговоры России и Украины будут продолжены

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с «Известиями» сообщил, что курс на продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом сохраняется.
По его словам, существует взаимопонимание относительно необходимости продолжения диалога.
Ранее стороны уже провели два раунда переговоров в Стамбуле, результатом которых стал обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих украинской стороне. В рамках этих контактов обсуждались также проекты меморандумов, направленных на возможное урегулирование конфликта. Источники в турецком дипломатическом ведомстве заявляли, что Анкара ожидает определения даты следующей встречи. Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к проведению третьего раунда.
Между тем в Кремле сообщили, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной пока не завершен.