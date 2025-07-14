Трамп заявил, что США отправят Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot

Напомним, что ранее глава Пентагона принял решение о приостановке поставок вооружений Киеву. Заместитель по политическим вопросам Элбридж Колби в начале июня направил Питу Хегсету документ, в котором выразил опасения, что запросы Украины на поставки американского оружия могут привести к чрезмерному истощению запасов Пентагона. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она внесла свой вклад в решение о приостановке поставок.