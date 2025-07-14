Трамп объявил о поставках вооружения Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявив, что Киев полностью оплатит эти поставки. Соответствующее заявление он сделал журналистам по возвращении из Нью-Джерси в Вашингтон.
«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — подчеркнул Трамп, уточнив, что Украина получит «различные единицы» военной техники.
При этом американский лидер выразил разочарование темпами урегулирования конфликта, заявив, что пока слышит от России лишь «красивые слова».
Ранее сообщалось, что Хегсет заморозил поставки некоторых видов вооружений Украине после записки своего заместителя.