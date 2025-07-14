В МИД России заявили о продолжении переговоров с Украиной: вот что там сказали

Прямые консультации между российскими и украинскими представителями будут продолжены, заявил «Известиям» замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
«Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены», — сказал он.
Напомним, что в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле Россия и Украина осуществили обмен пленными. В рамках гуманитарных мер российская сторона передала Киеву тела погибших бойцов. Участники также обменялись проектами документов по мирному урегулированию конфликта.
Ранее KP.RU писал о возможности встречи президента России Владимира Путина с киевским главарем Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию. Тогда российский глава охарактеризовал инциденты в Брянской и Курской областях как террористический акт, заявив, что диалог с нынешним киевским руководством невозможен.