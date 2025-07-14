Ранее KP.RU писал о возможности встречи президента России Владимира Путина с киевским главарем Владимиром Зеленским по украинскому урегулированию. Тогда российский глава охарактеризовал инциденты в Брянской и Курской областях как террористический акт, заявив, что диалог с нынешним киевским руководством невозможен.