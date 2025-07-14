Трамп определился с датами своего официального визита в Великобританию

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посетит в сентябре Великобританию с официальным визитом. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на Букингемский дворец — резиденцию британских монархов в Лондоне.
Лидер США будет находиться в королевстве с 17 по 19 сентября. Однако Трамп не будет выступать перед британским парламентом, уточняет газета.
«Второй визит Трампа в Британию состоится с 17 по 19 сентября в рамках программы, которая скроет президента от протеста общественности», — говорится в материале издания.
В Соединенном королевстве Трамп и его супруга Меланья встретятся с королем Великобритании Карлом III и королевой-консортом Камиллой. Встреча пройдет в Виндзорском замке в графстве Беркшир «вдали от враждебных толп», добавляет газета.
В рамках поездки в европейскую страну Трамп также намерен встретиться с премьер-министром Киром Стармером.
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