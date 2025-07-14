Трамп уклонился от ответа о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс. Однако он подтвердил, что 14 июля сделает важное заявление, касающееся России.
Ранее, 10 июля, Трамп уже анонсировал это выступление, но не уточнил деталей. В своих комментариях он вновь выразил разочарование темпами урегулирования украинского конфликта, намекнув, что текущая ситуация его не устраивает.
«Мы увидим то, что увидим», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, ждать ли объявления о новых ограничениях в адрес РФ.
Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявив, что Киев полностью оплатит эти поставки.
Ранее сообщалось, что Хегсет заморозил поставки некоторых видов вооружений Украине после записки своего заместителя.