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Трамп уклонился от комментариев о возможных новых санкциях против РФ

Американский лидер Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о готовящихся объявлениях по России. Президент США предпочёл не раскрывать детали возможных решений, оставив ситуацию в подвешенном состоянии.

Источник: Life.ru

«Мы увидим то, что увидим», — ответил республиканец на вопрос о том, стоит ли ожидать объявления о новых ограничениях в отношении Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты намерены предоставить Украине дополнительные комплексы ЗРК Patriot. Трамп подчеркнул, что Киев заплатит за поставки военной техники. Кроме того, хозяин Белого дома выразил недовольство скоростью урегулирования конфликта и отметил, что слышит «красивые слова» от российского руководства.

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