Трамп не ответил на вопрос об объявлениях о РФ, которые готовится сделать

Президент США Дональд Трамп предпочёл не раскрывать детали предстоящего заявления, которое планирует сделать в понедельник по теме, связанной с Россией.
На вопрос журналистов о возможных новых ограничениях он ответил уклончиво, заявив, что всё станет ясно в своё время.
Ранее Трамп намекал на возможные меры против Москвы, заявив, что готовит «небольшой сюрприз». Также он подчеркнул, что дальнейшая судьба законопроекта о санкциях, рассматриваемого в Сенате, будет зависеть исключительно от его решения. По его словам, документ носит опциональный характер и в данный момент находится под тщательным изучением.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного сотрудничества Кирилл Дмитриев высказался в поддержку налаживания конструктивного диалога между Россией и США.