Трамп не ответил на вопрос об объявлениях о РФ, которые готовится сделать

Ранее Трамп намекал на возможные меры против Москвы, заявив, что готовит «небольшой сюрприз». Также он подчеркнул, что дальнейшая судьба законопроекта о санкциях, рассматриваемого в Сенате, будет зависеть исключительно от его решения. По его словам, документ носит опциональный характер и в данный момент находится под тщательным изучением.