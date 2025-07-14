В Раде озвучили прогнозы относительно предстоящего заявления Трампа

«Итак, все ждут заявления Трампа относительно РФ в понедельник. Точнее, станет ли война Байдена — войной Трампа. Мой прогноз — нет», — отметил нардеп.
Напомним, хозяин Белого дома пообещал 14 числа сделать заявление, касающееся отношений с Россией. В зарубежных СМИ ожидают расширение поддержки Украины и введение санкций против Кремля. Однако недавняя встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может свидетельствовать о другом подходе.
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