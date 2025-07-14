Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде озвучили прогнозы относительно предстоящего заявления Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал предстоящее «большое заявление» президента США Дональда Трампа, запланированное на 14 июля. По его мнению, республиканец не станет продолжать политику предшественника относительно России.

Источник: Life.ru

«Итак, все ждут заявления Трампа относительно РФ в понедельник. Точнее, станет ли война Байдена — войной Трампа. Мой прогноз — нет», — отметил нардеп.

Напомним, хозяин Белого дома пообещал 14 числа сделать заявление, касающееся отношений с Россией. В зарубежных СМИ ожидают расширение поддержки Украины и введение санкций против Кремля. Однако недавняя встреча госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым может свидетельствовать о другом подходе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше