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Байден признал использование автопера для помилования

Бывший президент США Джо Байден подтвердил, что при оформлении указов о помиловании использовалось автоперо, но подчеркнул, что все решения принимались им лично.

Бывший президент США Джо Байден подтвердил, что при оформлении указов о помиловании использовалось автоперо, но подчеркнул, что все решения принимались им лично. В интервью The New York Times он объяснил применение автоматической подписи большим объемом документов, сославшись на прецеденты, включая практику Дональда Трампа.

«Автоперо законно, как вы знаете, другие президенты тоже его использовали, в том числе и Трамп», — сказал экс-президент США.

Байден также раскрыл мотивы помилования членов своей семьи: по его словам, это было превентивной мерой против возможного судебного преследования со стороны команды Трампа, которое потребовало бы значительных расходов на адвокатов.

Трамп инициировал расследование о состоянии здоровья Байдена и законности подписания указов, утверждая, что 2,5 тыс. помилований, в том числе родственников экс-президента, недействительны из-за использования автопера.

Ранее сообщалось, что Трамп уклонился от ответа о новых санкциях против России.

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