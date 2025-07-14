Байден признал использование автопера для помилования

Бывший президент США Джо Байден подтвердил, что при оформлении указов о помиловании использовалось автоперо, но подчеркнул, что все решения принимались им лично. В интервью The New York Times он объяснил применение автоматической подписи большим объемом документов, сославшись на прецеденты, включая практику Дональда Трампа.