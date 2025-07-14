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Американский журналист раскрыл, действительно ли США изменили свою позицию по Украине

Соединенные Штаты Америки не меняли свою позицию по Украине.

Соединенные Штаты Америки не меняли свою позицию по Украине. Напротив, они пытаются спихнуть украинский конфликт своим европейским партнерам, сообщил в эфире YouTube-канала американский журналист Брайс Грин.

«США пытаются спихнуть украинский конфликт своим европейским союзникам. Поэтому эти страны увеличивают расходы на оборону, сокращают социальные расходы и в целом готовятся к войне», — заявил он.

Грин добавил, что США не собираются менять стратегический путь и искать сближения с Россией. Он также призвал отнестись со скептицизмом к заявлению президента США Дональда Трампа, которое запланировано на понедельник, 14 июля.

Как сообщалось ранее, на Украине с тревогой ожидают «большое заявление» Трампа по РФ.

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