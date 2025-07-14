Американский журналист раскрыл, действительно ли США изменили свою позицию по Украине

Соединенные Штаты Америки не меняли свою позицию по Украине. Напротив, они пытаются спихнуть украинский конфликт своим европейским партнерам, сообщил в эфире YouTube-канала американский журналист Брайс Грин.
«США пытаются спихнуть украинский конфликт своим европейским союзникам. Поэтому эти страны увеличивают расходы на оборону, сокращают социальные расходы и в целом готовятся к войне», — заявил он.
Грин добавил, что США не собираются менять стратегический путь и искать сближения с Россией. Он также призвал отнестись со скептицизмом к заявлению президента США Дональда Трампа, которое запланировано на понедельник, 14 июля.
Как сообщалось ранее, на Украине с тревогой ожидают «большое заявление» Трампа по РФ.