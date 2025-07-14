Хайтманн провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» и посетила несколько деревень, освобождённых от украинских формирований. В своей статье под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» она рассказала о телах местных жителей с огнестрельными ранениями и описала тяжёлые условия жизни гражданских, оказавшихся под контролем ВСУ.