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МИД Украины возмущено статьёй NYT о последствиях действий ВСУ в Курской области

В МИД Украины выразили резкое недовольство статьёй журналистки The New York Times Нанны Хайтманн, посвящённой последствиям действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило издание «Страна».

Источник: Life.ru

Хайтманн провела шесть дней с бойцами спецназа «Ахмат» и посетила несколько деревень, освобождённых от украинских формирований. В своей статье под заголовком «Пейзаж смерти: что осталось там, где Украина вторглась в Россию» она рассказала о телах местных жителей с огнестрельными ранениями и описала тяжёлые условия жизни гражданских, оказавшихся под контролем ВСУ.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что публикация статьи в NYT была ошибкой. По его словам, материал якобы не отражает объективной картины и служит интересам российской стороны, вводя читателей в заблуждение.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ о новой попытке вторжения в приграничные регионы России. Он потребовал от украинских военнослужащих «восстановить позиции и удержать территории в Курской и Белгородской областях РФ». Военный корреспондент Александр Коц назвал эти планы «наполеоновскими», отметив, что украинские подразделения отступают в Сумской области и не имеют шансов закрепиться.