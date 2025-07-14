С выборов в Законодательное Собрание Челябинской области снялся человек Струкова

Отметим, Сергей Евтеев является гендиректором компании «Бизнес-актив», а также совладельцем компаний «Уралтранскомплект» и «Арбат-сити». Он выступал одиним из ответчиков по делу «Южуралзолото», когда Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы компаний, которые принадлежали Константину Струкову, его дочери и еще пяти лицам, в том числе Сергею Евтееву.