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С выборов в Законодательное Собрание Челябинской области снялся человек Струкова

В грядущих выборах не будет участвовать Сергей Евтеев, который выступал ответчиком по иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов «Южуралзолота».

Источник: Вечерний Челябинск

На сайте южноуральского избиркома сообщается, что Сергей Евтеев утратил статус выдвинутого кандидата. Он готовился вступить в политические баталии по одномандатному округу № 24, в этот округ в числе прочего входит Пластовский район, где сосредоточены золотодобывающие предприятия «Южуралзолота». Видимо, скандал вокруг акций компании на данный момент поставил точку в его политической карьере.

Отметим, Сергей Евтеев является гендиректором компании «Бизнес-актив», а также совладельцем компаний «Уралтранскомплект» и «Арбат-сити». Он выступал одиним из ответчиков по делу «Южуралзолото», когда Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства активы компаний, которые принадлежали Константину Струкову, его дочери и еще пяти лицам, в том числе Сергею Евтееву.