В Госдуме предложили ужесточить медосмотр для трудовых мигрантов

По словам Нилова, мигранты должны восполнять кадровый дефицит, а не создавать дополнительные проблемы для системы здравоохранения. Авторы инициативы считают, что это позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения. На данный момент для въезда в страну требуется только медицинская страховка, передает РИА Новости.