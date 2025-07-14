В Госдуме предложили ужесточить медосмотр для трудовых мигрантов

Депутаты Госдумы, возглавляемые председателем комитета по труду Ярославом Ниловым, планируют внести в парламент законопроект, который ужесточит требования к трудовым мигрантам. В частности, предлагается обязать их предоставлять при въезде в Россию справку об отсутствии инфекционных заболеваний и вирусов.
Законопроект предполагает обязательное предъявление иностранцами при въезде медицинской страховки, а также результатов анализов на отсутствие ВИЧ, гепатитов B и C, сифилиса, туберкулеза (срок действия 10 дней) и теста на отсутствие наркотических веществ (срок действия 72 часа).
По словам Нилова, мигранты должны восполнять кадровый дефицит, а не создавать дополнительные проблемы для системы здравоохранения. Авторы инициативы считают, что это позволит снизить нагрузку на медицинские учреждения. На данный момент для въезда в страну требуется только медицинская страховка, передает РИА Новости.
Кроме того, президент России Владимир Путин поручил МВД России создать электронный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина» к 30 июня 2026 года.