Путин прокомментировал свое нежелание становиться президентом: об этом он сказал Ельцину

«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», — пояснил российский глава в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.