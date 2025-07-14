Путин прокомментировал свое нежелание становиться президентом: об этом он сказал Ельцину

Президент России Владимир Путин раскрыл причины своего высказывания 25-летней давности, когда он заявил Борису Ельцину о своей неготовности к президентству. Российский лидер отметил, что хотя и не чувствовал себя полностью подготовленным, однако принял предложение и сосредоточился на решении ключевых задач, стоявших перед страной.
«Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов», — пояснил российский глава в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Как подчеркнул Путин, тогда существовал целый комплекс крайне острых, требующих немедленного реагирования вопросов. Именно они имели стратегическое значение для сохранения и прогресса страны.
Как отметил российский лидер, первоначально он не был уверен в своей способности выполнять президентские обязанности. Но, взяв на себя руководство страной, направил все усилия на преодоление наиболее важных проблем, стоявших перед Россией.
«Но прежде всего думал о том, как решить те задачи, которые перед нами стоят. И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли», — сказал президент.
Напомним, что в своих предыдущих интервью глава российского государства уже упоминал о диалогах с первым президентом России.
В частности, тогда Путин делился деталями того, как Ельцин пригласил его для беседы в рабочий кабинет и озвучил предложение занять пост председателя правительства с перспективой дальнейшего выдвижения на должность президента.
При этом Путин, в то время возглавлявший Совет безопасности, понимал, что согласие означало бы не просто новую должность, а полную перезагрузку всей его жизни.
Согласно воспоминаниям российского лидера, Ельцин предоставил ему время для обдумывания предложения, оговорив при этом свое намерение вернуться к этому вопросу в будущем. Как зафиксировано в мемуарах первого президента России, встреча состоялась 5 августа 1999 года.
Накануне глава российского государства рассказал о глубокой привязанности, которую его родители испытывали к родным местам.