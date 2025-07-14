Продолжается выдвижение кандидатов на выборах мэров и глав МО в Иркутской области

Этот период завершится 30 июля. Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на пост мэра Зиминского района претендуют два самовыдвиженца, Иркутского муниципального округа, Черемхово, Свирска — по одному кандидату. Два кандидата представили документы в теризбирком на пост мэра Ангарского городского округа.