Продолжается выдвижение кандидатов на выборах мэров и глав МО в Иркутской области

Этот период завершится 30 июля. Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на пост мэра Зиминского района претендуют два самовыдвиженца, Иркутского муниципального округа, Черемхово, Свирска — по одному кандидату. Два кандидата представили документы в теризбирком на пост мэра Ангарского городского округа.
В выборах главы Большееланского муниципального образования (МО) Усольского района, глав Курумчинского, Люрского сельских поселений и МО «Половинка» Баяндаевского района, главы Большелугского МО Шелеховского района, главы МО «Аляты» Аларского района, главы Тунгусского МО Черемховского района участвуют пока по одному кандидату. По два претендента — на выборах главы Тальянского МО Усольского района, главы Новоселовского МО Казачинско-Ленского района, главы Баяндаевского сельского поселения, главы Вихоревского МО Братского района, главы Преображенского МО Катангского района.