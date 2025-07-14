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Продолжается выдвижение кандидатов на выборах мэров и глав МО в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Продолжается выдвижение кандидатов на выборах мэров и глав муниципалитетов в Иркутской области.

Этот период завершится 30 июля. Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на пост мэра Зиминского района претендуют два самовыдвиженца, Иркутского муниципального округа, Черемхово, Свирска — по одному кандидату. Два кандидата представили документы в теризбирком на пост мэра Ангарского городского округа.

В выборах главы Большееланского муниципального образования (МО) Усольского района, глав Курумчинского, Люрского сельских поселений и МО «Половинка» Баяндаевского района, главы Большелугского МО Шелеховского района, главы МО «Аляты» Аларского района, главы Тунгусского МО Черемховского района участвуют пока по одному кандидату. По два претендента — на выборах главы Тальянского МО Усольского района, главы Новоселовского МО Казачинско-Ленского района, главы Баяндаевского сельского поселения, главы Вихоревского МО Братского района, главы Преображенского МО Катангского района.